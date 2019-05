Se confirma la baja de Mohamed Salah para la vuelta de Champions ante el Barcelona

Después del 3-0 en contra en la ida de semifinales de la Champions League ante el Barcelona, el panorama luce todavía más lúgubre para el Liverpool, toda vez que no podrá contar para la vuelta con Roberto Firmino, ni con su gran estrella, Mohamed Salah, toda vez que el ariete egipcio no fue convocado por precaución, luego de que el sábado, ante el Newcastle, recibiera un duro impacto en la cabeza que terminó desvaneciéndolo sobre el terreno de juego.

“Está mejor, pero no va a jugar. No estará disponible contra el Barcelona, sufrió una conmoción cerebral que no le permite jugar. Se siente bien, pero no lo suficientemente bien desde el punto de vista médico”, informó el técnico Jürgen Klopp, estratega de los Reds.