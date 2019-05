Ronaldo: "Cuando el Barça gana, el que gana es Messi, pero cuando pierde lo hacen Valverde, Coutinho... Eso es injusto"

"Cuando un equipo entra bastante más motivado, con una intensidad que se nota dentro del campo mucho más grande que la del rival, puede pasar. El fútbol es increíble porque no se puede prever", indicó "el fenómeno" en una rueda de prensa en la que presentó las actividades que organizará el Banco Santander con motivo de la final de la Liga de Campeones que se disputará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

"La intensidad del Liverpool no fue una sorpresa para el Barcelona pero le faltó igual un poco de suerte. La ida fue un partidazo del Barcelona con una actuación de gala de Messi pero en a vuelta el Liverpool se comió al Barcelona en intensidad, ganas y puntería", añadió en un acto donde se presentaron las actividades que llevará a cabo el Banco Santander como anfitrión durante la final de la Liga de Campeones.

El brasileño consideró que los futbolistas del Liverpool jugaron el partido de sus vidas y que se merecen estar en el duelo por el título contra el Tottenham. Además entendió que es 'injusto' buscar culpables en la derrota y opinó que no se debe hacer de menos la temporada del Barcelona pese al tropiezo.

"En el Barcelona tienen un equipazo, cuentan con el mejor jugador del mundo que es Messi. El otro día oí que cuando pierden lo hacen Valverde, Coutinho... pero no Messi. Y cuando ganan, gana el Barcelona de Messi. Es una injusticia tremenda con todos los jugadores y el cuerpo técnico", declaró.

En relación al Real Madrid, afirmó: "Ha hecho un año bastante regular, pero aun así creo que el club y la gente tiene muchísimo crédito, porque ganó cuatro de las últimas cinco Champions. Viendo la dificultad para llegar a una final no es el fin del mundo que un año se quede fuera".

"Los aficionados del Real Madrid somos muy exigentes, queremos ganar siempre. Pero esto no

es posible. Incluso ya lo decía cuando jugaba. No hay que hacer un gran problema, la del

Madrid es una plantilla de ganadores. No sé las intenciones de Zidane para el próximo año pero

le deseo lo mejor y estaremos todos contentos de volver a ver al Madrid ganar títulos",

manifestó.