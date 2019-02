Pjanic definió la clave para frenar al Atlético: "Necesitamos mucha paciencia"

"Tenemos que conseguir un buen resultado en la ida para ayudarnos a pasar la eliminatoria", añadió Pjanic, que consideró que Jan Oblak "es uno de los tres mejores porteros del mundo" y que también destacó al medio centro Rodrigo Hernández: "Es muy bueno. Me gusta ese tipo de jugador. Lo he visto un par de ocasiones y me hace pensar un poco en Busquets. Está haciendo una muy buena temporada".