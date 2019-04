Mourinho señala al responsable de que “Messi no fuera Messi” ante el Manchester United

“Creo que el United tuvo un jugador que fue responsable de que Barcelona no fuera Barcelona y Messi no fuera Messi. Eso fue porque Scott McTominay estaba en el mediocampo. Era como un perro rabioso. Uso esta expresión en el sentido totalmente positivo de la palabra. No le tuvo miedo a nadie. Impuso y presionó muy fuerte. Presionar al Barça es clave para que no puedan rendir sus jugadores”, indicó en declaraciones que publica Mirror.