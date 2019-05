Mauricio Pochettino se guarda sus cartas y no dice si Harry Kane será titular ante Liverpool

Fue la primera pregunta que se le hizo al argentino y la evadió como auténtico mago de la muleta. Primero que nada, no está decidida la alineación frente al Liverpool; segundo, no quiso decir si Kane jugará de inicio o empezará como suplente; y tercero, quiere ver el entrenamiento de esta tarde para tomar la decisión de quién estará en el 11.

“No hay alineación decidida y no sé si va a empezar Harry Kane. Vamos a entrenar ahora y decidiremos después”.

Después, dobló un poco las manos y ante la inquietud de la prensa confió que no será sencillo dejar en el banquillo a Harry Kane por la presión que existirá de parte de millones que verán este sábado el encuentro.

"Es normal que se cuestione lo de Kane (si juega o no). Quizá para la prensa no es fácil. No será sencillo tomar esa decisión mañana, pero tampoco lo fue tomar esas decisiones en otras rondas. Mañana tendremos que estar seguros de contar con los mejores. Solo pueden salir 11 al campo”.