Marcelo, autocrítico tras ser goleados en casa: "No podemos jugar como hoy ni dar esa imagen"

El segundo capitán del Real Madrid, el brasileño Marcelo, comentó este miércoles tras el encuentro de fase de grupos de Liga de Campeones disputado contra el CSKA de Moscú que el equipo no estaba "tranquilo" porque no pueden "jugar como" lo hicieron este miércoles ni "dar esa imagen".

"Tranquilos no estamos, porque no podemos jugar como hemos jugado hoy, dar esa imagen. El de hoy no es un partido como esperábamos", manifestó Marcelo en declaraciones a Movistar+ al terminar el encuentro en el Bernabéu, que se saldó con un 0-3.