Marcelo apoya a su técnico: "Es maravilloso escuchar que Lopetegui estará en el Clásico"

"El entrenador está haciendo un gran trabajo. No soy yo el que decide a quién hay que fichar o a quién no. Lo que puedo decir es que estamos con el entrenador, los resultados ahora no vienen pero van a venir", expresó.

"Hablamos en el vestuario para mejorar y trabajamos para ello. Pero si el resultado no viene no es porque nosotros no queramos. Ansiedad no creo que sea. No metes un gol los primeros 10 minutos y ya empiezas, pero no creo que sea ansiedad, si no ganas de marcar pronto; no creo que sea ansiedad, pero quizá si tenemos que tener un poco más de paciencia", continuó.