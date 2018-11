Marcelino García Toral valora desempeño del Valencia, pese a derrota ante la Juventus

"El equipo ha estado a un nivel competitivo altísimo ante uno de los favoritos para ganar la competición en su campo. Pese a la tristeza de dejar esta hermosa competición, me voy orgulloso del trabajo y nivel competitivo de este equipo", agregó.

"Siempre hay que pensar que pudimos estar mejor, pero hay dos partidos, a parte de otras circunstancias, que nos han impedido llegar al último partido con opciones. No ganar en Manchester cuando lo merecimos y el segundo tiempo en Suiza donde jugamos un mal partido y perdimos dos puntos", recordó.

"Me extraña que teniendo el VAR en esta competición tan grande no esté presente todavía. Es un consuelo que no nos sirve, un equipo de nuestro grupo suma 6 puntos en el descuento pero así es el fútbol y nosotros debemos penar en lo que hicimos bien y en lo que debemos mejorar", destacó.