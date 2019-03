Luka Modric defendió a Bale, admitió ‘extrañar’ a CR7 y habló de la actualidad del Real Madrid

Luka Modric, el mejor amigo de Gareth Bale en la plantilla del Real Madrid, no ve la salida del galés cercana y pidió a los aficionados del Santiago Bernabéu que lo silban, que tengan memoria y no olviden "lo que ha hecho por el club".

Después de ser silbado en los dos partidos ante el Barcelona, especialmente en el liguero cuando fue sustituido, Modric pide respeto para Bale y defiende la figura del galés.

"Gareth está bien, aunque cada jugador hay momentos de su carrera en los que no siente lo mejor, nos pasa a todos. Pero tiene que seguir, lo veo feliz, con ganas para dar lo que conocemos de él", manifestó en rueda de prensa.

"No podemos olvidar lo que ha hecho por este club, parece que se olvida todo muy fácil y no se puede hacer aunque ahora parezca que no está en su mejor momento de forma. Tiene ganas, trabaja y quiere que vuelva el Gareth de siempre para ayudar al equipo", añadió.

Para Modric el rendimiento irregular de Bale no está acercando su salida del Real Madrid a final de temporada. "No veo que se acerque su fin", dijo. "En mi opinión tiene mucho que dar al equipo y lo va a hacer a base de trabajo, es la única manera".

De otro lado, el croata habló sobre la salida de Cristiano Ronaldo: "Es un jugador que le faltaría a todos los equipos, buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Lo que él ha hecho por este club... claro que nos falta Cristiano. Lo que intentó el club fue que otros jugadores cumplieran su función, que se divida ente los jugadores de arriba. Y eso no es fácil.

Cristiano ha metido 50 goles y no puedes encontrar a alguien que marque tanto. Algunos tenían que dar un paso adelante y, no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, dos tres jugadores que metan 15-20 o diez goles. Y esto no lo tenemos. Por eso creo que es nuestro mayor problema este año, por ejemplo el día de Copa contra el Barcelona hicimos muchas ocasiones pero un rival con tanta calidad te castiga”, dijo Modrid.

Finalmente, sobre el momento anímico de los blancos, Modric admitió que el equipo está tocado: "Cuando pierdes dos partidos contra tu mayor rival no es algo que te hace sentir bien, estamos tocados. Pero lo importante es que el partido de mañana viene pronto y no hay tiempo para lamentarse de lo que pasó. Tenemos que enfocarnos en lo que nos toca y olvidar lo que pasó. Creo que el partido de Copa no estuvimos mal, falta gol, por eso tenemos que seguir y confiar en que el gol va a llegar. Estamos bien anímicamente".