Los cinco mejores futbolistas de la UEFA Champions League

En la UEFA Champions League solamente puede haber un GOAT (Greatest Of All Time) y ese es Cristiano Ronaldo, aunque muchos quieran darle ese apelativo a Lionel Messi. Cristiano es el goleador histórico de la Champions, el goleador en las últimas seis temporadas consecutivamente y en las cuatro más recientes ha anotado 60 goles, 27 más que Messi en ese mismo período de tiempo. Por más que haya dejado al Real Madrid, su presencia en la Juventus potencia a un equipo sediento de un título europeo y que no levanta La Orejona desde aquel mítico disparo de Vladimir Jugovic que se le coló por el palo derecho a Edwin van der Sar en una tanda de penales, en la final de 1996.