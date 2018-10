Lopetegui se juega el pellejo en semana crucial: Debe ganar en Champions y al Barça o se va

La obligación de ganar está impregnada en el ADN del Real Madrid, pero de cara al duelo de este martes eso no se queda en un cliché, en palabras sin sentido. Julen Lopetegui se juega el puesto, se la acabó el poco crédito con el que llegó al timón del Real Madrid, suma cinco partidos al hilo sin conocer la victoria, su racha sin gol quedó en 481 minutos (la segunda peor de la historia merengue) y sobre todo, da la sensación de que no encuentra respuestas tácticas para revertir el mal paso.

Es ganar o ganar ante el modesto Viktoria Plzen de la República Checa, aunque igual de inofensivos se veían el CSKA de Moscú, el Alavés y el Levante, pero los tres equipos terminaron imponiéndose a los merengues. El domingo se juega una edición más del Clásico español ante el Barcelona, pero Lopetegui sabe a la perfección que podría no llegar a dirigir ese cotejo si obtiene cualquier otro resultado que no sea el triunfo ante los checos en la Champions League.

Es cierto que los culés no contarán con la presencia de Lionel Messi, pero también lo es que este Real Madrid está chato a la ofensiva tras la salida de Cristiano Ronaldo. A Lopetegui se le acusa de no tener al equipo en forma, de no darle oportunidad a Vinicius, de no encontrar soluciones a la fragilidad defensiva ni respuestas para que su abanico ofensivo funcione.