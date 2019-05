Liverpool: la oda perfecta a la adversidad hecha equipo

Y hace seis días, sufrieron una goleada en contra sin haberla merecido, en uno de esos accidentes del fútbol donde a un equipo no le sale nada y el otro tiene a Lionel Messi.

Pero también es ese club que cuando no tiene adversidad, la crea. El que juega con fuego y se quema constantemente.

Es ese equipo que conmemora cada 15 de abril a los 96 aficionados que fallecieron a causa de una estampida humana en el Estadio Hillsborough en la Semifinal de la Copa FA de 1989, que los acogió y protegió su memoria, que peleó por demostrar su inocencia tras una sentencia inicial que favoreció a los organizadores y a la policía, cuya negligencia provocó que no volvieran a casa.

Antes de cada partido, la afición canta una canción de los años 60 interpretada por Gerry & The Pacemakers llamada "You'll Never Walk Alone" que habla de camaradería y hermandad, tan diferente a otros temas de otros clubes que buscan ser hostiles ante el visitante, pero precisamente esa es la fortaleza que intimida: saberse acogidos por 54 mil espectadores, 127 años de historia, la memoria de los héroes que han pisado Anfield y de los 96.