Lenglet minimiza el festejo polémico de Coutinho: “Es un gran jugador, tiene huev…”

Tras los dos tantos de Lionel Messi en la primera mitad, Philippe Coutinho cerró la cuenta después de la reanudación. El brasileño lo celebró tapándose los oídos mientras mascullaba algo dirigiéndose enfadado a la grada, pero Lenglet no quiso darle importancia a este hecho.

"No me importa la celebración, lo que me importa es el gol. Coutinho es un gran jugador, tiene huevos", destacó el central francés sobres su compañero.