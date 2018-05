La Roma exige el VAR tras eliminación de Champions

ITALIA.- El director deportivo de la Roma, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' criticó la actuación arbitral tras quedar su equipo eliminado en la semifinal de la Champions League ante el Liverpool y reclamó: "El VAR tiene que llegar pronto a la Champions".

"No es normal. No comprendo que no haya VAR en la competición más importante que hay", añadió el dirigente sobre el videoarbitraje, ya utilizado en algunas competiciones internacionales de la FIFA, pero la UEFA se muestra reacia por el momento a su uso en sus torneos.

"Es la hora de que el fútbol italiano levante la voz. L a Juventus también fue eliminada (por el Real Madrid en cuartos de final) por errores increíbles. También los hubo ayer en el Real-Bayern", lamentó Monchi.



"Felicidades al Liverpool, pero hay que analizar bien lo que ha pasado. Ha habido dos penales muy claros que no se han pitado esta noche y cambia todo... Y en la ida marcan un gol en fuera de juego", enumeró.