Klopp: Liverpool no hubiera ganado la Champions sin ‘Boring James Milner’

'Estoy feliz por estos chicos. Ustedes bien saben lo que la gente decía de un par de ellos,' explicó Klopp, ' me deja satisfecho ver a Jordan ser el capitán del equipo campeón de Europa en 2019.'

Pero sus mejores palabras fueron para Milner, quien en Twitter es parodiado en la cuenta @BoringJamesMilner que presume un humor muy inglés, a veces difícil de comprender para otras culturas. Un tuit reciente de dicha cuenta dice: 'Puedes darte cuenta que anoche festejamos en grande. Hoy que me desperté vi que ya no me quedaban bolsas de té. Qué loco.'