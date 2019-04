Justo a tiempo: Cristiano Ronaldo entrenó hoy con la Juventus y jugaría contra el Ajax

Cristiano participó hoy en la sesión de entrenamiento y parece estar totalmente preparado para el partido ante el Ajax. De hecho, Massimiliano Allegri, DT del equipo italiano, lo convocará, aunque su presencia en el once titular aún no está confirmada.

En cambio, l os que no parece que no llegan para el juego contra el Ajax son Giorgio Chiellini y Emre Can. El central sufre un problema en el tobillo, mientras el volante sufrió un esguince en el tobillo contra el Milan el pasado fin de semana y se ha confirmado que aún siente dolor.