Jornada 2 de Champions League tendrá duelos entre David y Goliat

En tanto que el miercoles dicha situación se repetirá en los partidos entre el PSG y el Estrella Roja, el Atlético de Madrid y el Club Brujas o bien el Porto contra el Galatasaray , en este caso no por lo ganadores, sino por el nivel de sus propias ligas y alcance en la Champions.

Si bien en el fútbol nada está escrito, la experiencia y los títulos no solo ponen a algunos equipos como favoritos, sino también el potencial que tienen en el campo de juego al contar con algunos de los mejores jugadores del balompié actual, tales son los casos de la Vecchia Signora con Cristiano Ronaldo, los merengues con cinco de 11 jugadores en el 11 ideal en los premios 'The Best' y o los príncipes parisinos con Buffon en la portería y tanto Neymar como Mbappé en la delantera.