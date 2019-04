Insólito: Sissoko no se enteró del gol anulado al City y creía que el Tottenham había quedado eliminado

Moussa Sissoko, jugador de los Spurs, se marchó lesionado en la primera parte y tras el gol del Manchester City en el tiempo de descuento anotado por Raheem Sterling, que dejaba eliminado a los blancos, no aguantó y se fue a los vestuarios sin enterarse que el tanto había sido anulado.

"Con el 5-3 me fui directamente al vestuario. Estaba solo, y nadie me acompañaba. En mi cabeza estaba que nos habían eliminado. Luego un miembro del equipo entró y dijo 'increíble, lo hemos conseguido'. Le pregunté que qué habíamos conseguido, y me dijo que habían anulado el gol", confesó el jugador a L'Équipe.