Godín: “El esfuerzo de todo el equipo fue tremendo”

El capitán del Atlético Madrid, que subrayó que a pesar del 2-0 la eliminatoria no está cerrada , no quiso profundizar en las acciones polémicas: un penalti inicialmente señalado que fue fuera del área y un gol anulado a Álvaro Morat a.

"Desde dentro del campo no se percibe bien estas jugadas por la velocidad, que no te permite percibirlo. Por suerte superamos las adversidades del VAR y del árbitro, que no nos favoreció en algunas jugadas que afortunadamente al final no han sido determinantes", dijo al finalizar el partido.