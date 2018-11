Erick Gutiérrez se dijo triste por el resultadó y agregó: "Quiero jugar más"

"Fue un gran esuerzo en lo colectivo, se corrió mucho, se defendio lo que se pudo, hicimos un gol 'tempranero' y nos tiramos atrás muy rápido . Creo que son partidos que debes de tener atención en cada jugada, Me toco entrar poco tiempo, quisiera jugar más pero asi es esto, tengo que aguantar, se hizo un gran esfuerzo y no logramos sacar ningún punto de aca", apuntó.

" Quiero conseguir más minutos en este torneo, antes no me imaginaba estar acá, lo veía por televisión, pero ya me di cuenta, 'ya me cayó el veinte´, entré muy poco pero trato de disfrutarlo", señaló 'Guti', quien tampoco ha podido ver muchos minutos en la liga local, a pesar de tener buenos números entrando de cambio, "En la liga vamos invictos, a nadie le gusta estar en la banca, yo no soy un jugador que se conforma, quiero ser titular, si es ahora muy bien y si es hasta el siguiente torneo pues hay que aguantar", indicó.