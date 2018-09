Entrenador del Valencia contó lo que CR7 le dijo tras su expulsión

La rabieta no terminó ahí, ya que CR7 se acercó a Marcelino, timonel del Valencia , y éste le consoló mientras el luso seguía llorando de ira.

"No he visto la jugada de la roja. Él estaba muy afectado, incluso llorando porque dijo que no hizo nada", reveló Marcelino tras el partido que su equipo perdió por 2-0 en casa.