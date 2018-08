El Real Madrid, el rival a batir

En la década de los 90 la afición del Real Madrid tenía una pancarta con la que viajaba por Europa para apoyar a su equipo. La leyenda, escrita en latín, rezaba así:

'Non Plus QuamReal Madrid' (No hay más que el Real Madrid).

El cartel hacía alusión al antiguo escudo de la corona española en cuyas columnas se podía leer ´Non Plus Ultra´ (No más allá). Esta era la creencia anterior al conocimiento de la existencia del continente americano. Se pensaba que el fin del mundo estaba en el mar Atlántico. Tras el descubrimiento, el escudo se modificó por el lema de ´Plus Ultra´ ( Más allá). El Real Madrid acuñó la sentencia para dejar evidencia de su superioridad en el Viejo Continente. Y ciertamente lo es.

El Real Madrid manda en Europa. Desde la antigua Copa de Europa, en donde sólo jugaban campeones de Liga, hasta la ampliación de la actual UEFA Champions League, son 13 los títulos que decoran sus vitrinas. Y pudieron ser 16, pero el Real Madrid perdió tres finales en los años 61, 64 y 81. Con todo, se trata del equipo más laureado en cuanto a Copas de Europa se refiere. Es más, casi doblan en número al segundo, el Milán, siete veces campeón.

Copa de Europa

Campeón Sub Campeón Real Madrid

13 3 Milán

7 4 Bayern de Munich

5 5 Liverpool

5 3 Barcelona

5 3 Ajax

4 2 Manchester United

3 2 Inter

3 2 Juventus

2 7 Benfica

2 5 Notingham Forest

2 0 Porto

2 0 * Ranking con más de dos Copas de Europa



Da igual si ganaron los trofeos en blanco y negro o color, el Real ha vuelto a hacer lo que nadie había conseguido anteriormente en el nuevo formato de la Champions League: ganarla dos veces consecutivas. Es más, no contentos con ese registro, la volvieron a ganar el año pasado y ya son tres veces seguidas. Los blancos fueron cinco veces campeones de Europa del 56 al 59 ininterrumpidamente y nadie pensó nunca que esa proeza se pudiera volver a dar. Con dos más que ganen lo habrán igualado y, ¿por qué no pensar en superarlo? La ambición del Real Madrid no conoce límites.

Florentino Pérez ha sido el presidente del Real Madrid artífice de esta hegemonía en Europa, que contrasta, sin embargo, con un rendimiento inferior del equipo en el torneo regular de España. Este verano, además, se ha enfrentado a la salida de su entrenador, Zidane, y a la de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. Son muchas las voces que apuntan que estos hechos debilitarán al Real en Europa este año, pero serán los resultados los que dicten sentencia.

De todos los grandes clubes europeos no hay uno que no haya sucumbido en alguna ocasión a la épica del Real Madrid. Es más, no son pocos los que le guardan una sed de venganza especial. Además, se da la peculiaridad de que este año la final se jugará en Madrid, en el estadio de su eterno rival, el Atlético. De este modo, los blancos tendrán unas cuantas motivaciones extras en esta Champions: 4 Champions seguidas, ganar en el estadio del Atleti y sobreponerse a rivales que jugarán contra ellos el partido de sus vidas.

Si alcanzan la friolera de 14 Copas de Europa, la famosa 'orejona' deberá llevar inscrito, definitivamente, el ya famoso y visionario mensaje de la afición merengue: Non Plus QuamReal Madrid. Todos los grandes clubes de Europa trabajarán para cambiar el cuento a Plus Ultra Quam Real Madrid ( Más allá que el Real Madrid). Las cámaras de Univision serán testigo de la hazaña.