El PSV del 'Chucky' jugará frente al ganador de Qarabag-BATE Borisov en Champions League

Young Boys (SUI) vs. FC Astana (KAZ)-GNK Dinamo (CRO)

Malmö FF (SWE)-Vidi FC (HUN) vs. Celtic (SCO)-AEK Atenas (GRE)

FC Salzburg (AUS)-KF Shkëndija (MKD) vs. FK Crvena Zvezda (SER)-Spartak Trnava (SVK)

PAOK FC (GRE)-Spartak Moscú (RUS) vs. Benfica (POR)-Fenerbahce (TUR)