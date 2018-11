El PSV, con la vida en un hilo en Champions

Para que 'el chucky' y su equipo clasifiquen necesitan hacer un papel casi perfecto durante los 3 partidos que le quedan. Los holandeses deberán, primero, vencer al Tottenham para llegar a 4 puntos, en caso de no hacerlo, estarán fuera del certamen. Después, recibirá al Barcelona y visitará al Inter.

Con 9 puntos, el conjunto catalán está prácticamente adentro, los de Milán tienen actualmente 6 unidades, así que no caer ante el Inter en Italia no parece tarea muy cumplicadas y le ayudaría al PSV, quien deberá aspirar a sumar un punto ante los de Valverde en casa para vencer al Inter, esperando que los 'neroazzurri' no sumen más de dos puntos ante el Barcelona y el Tottenham, para empatar con 8 puntos e irse la diferencia de goles.