Dortmund, Atlético, Barcelona, Tottenham, PSG, Liverpool, Porto y Schalke avanzan a octavos de Champions

Barcelona y Tottenham se metieron en octavos por el Grupo B . Los catalanes quedaron invictos con 4 partidos ganados y dos empatados para llegar a 14 puntos, los ‘spurs’ se quedaron con la segunda posición por diferencia de goles, al Inter no le alcanzó pese a haber logrado las mismas ocho unidades. En el último lugar se quedó el PSV del ‘Chucky’ Lozano que logró solo dos empates.

En tanto, PSG se quedó con el primer lugar del Grupo C con 11 puntos, luego de tres victorias dos empates y una derrota. El Liverpool logró avanzar por encima del Napoli, a pesar de ambos haber quedado con nuevo unidades. Los ingleses alcanzaron tres triunfos, uno más que los italianos lo que les valió para avanzar. El Estrella Roja se quedó en el último lugar con cuatro puntos.