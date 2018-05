Cristiano Ronaldo habló del fichaje de Neymar por el Real Madrid

Cristiano Ronaldo habló de Neymar y su posible llegada al Real Madrid. El astro portugués respondió con incredulidad al ser consultado acerca del fichaje que tanto se rumora: “siempre se habla de 50 jugadores que van a venir y al final no viene nadie”.

El portugués habló para el programa de TV, 'El Chiringuito de Jugones' en medio de los preparativos para la final de la Liga de Campeones que jugará Real Madrid el sábado en Kiev ante el Liverpool.

Al ser consultado acerca de la dupla Cristiano-Neymar respondió: "No controlo esas cosas. Llevo aquí ocho años y siempre se habla de 50 jugadores que van a venir y al final no viene nadie. En septiembre van a venir muchos jugadores y al final los que llegamos a las finales somos siempre los mismos", dijo al periodista Josep Pedrerol.



Consultado por su futuro, el astro portugués señaló: "Mi futuro es el sábado, jugar, ganar y entrar en la historia. El futuro es el presente".

En declaraciones recogidas por el diario Marca, Pedrerol le recordó que el año pasado dijo que se retiraría en el Madrid con 41 años y bromeó con ello: "¿Dije eso? Yo ahora tengo 23 años de edad biológica. Falta mucho, hasta los 41... ¿Si puedo repetir la frase? Estoy bien, feliz, cómo me voy a quejar. El sábado jugamos otra final, la gente está con Cristiano, la afición. Estoy muy bien, pero hay cosas que no dependen de mí. En mi casa, sí; en el Madrid, no".



Finalmente habló del rival del sábado. "Este Liverpool me recuerda al Real Madrid de hace unos años, tres rápidos arriba", concluyó Cristiano Ronaldo.