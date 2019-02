Cerezo a CR7: "No tiene cinco Champions, tiene tres”

Cerezo salió al paso este jueves contra el astro portugués y le respondió: “Cristiano no ha ganado cinco Champions , solo ha ganado tres. Las dos restantes contra nosotros realmente no las han ganado.”

“No le doy mucha importancia a su gesto, ya que es en un momento de mucha tensión . Lo comprendo y no lo condeno. Siento la necesidad de afirmar que el cholismo lo es todo para el Atlético de Madrid.”

Además, se quejó del VAR, el motivo que le hizo abandonar el palco antes de tiempo cuando se anuló el gol de Morata: "Depende del equipo se aplica de una manera. Lo he dicho hace tiempo: no me gusta. Y lo seguiré diciendo", añadió el presidente.