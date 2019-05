Bartomeu, pide disculpas a los aficionados azulgranas: “Nos ocurrió en Roma y ha vuelto a pasar”

“Otro palo. Me sabe muy mal por los aficionados . Lo sentimos mucho por ellos, especialmente los que han venido aquí a Anfield. Ya nos ocurrió en Roma y ahora ha vuelto a pasar”, dijo Bartomeu en declaraciones al canal M+.

No encontró motivos para justificar el revés recibido en Inglaterra, luego de un 3-0 a favor de los catalanes conseguido en el Camp Nou.

“Prefiero no hacerlo en caliente. Hay tiempo para reflexionar. Es difícil de explicar. Tenemos aún una final de Copa. Lo hablaremos internamente y toca reflexionar”, comentó.

El cuarto gol se produjo sobre el final del partido en unas circunstancias inexplicables, al ser consultado acerca de ello, respondió: “No tiene explicación. Despiste, sorpresa... No lo sé. No he hablado con el entrenador ni los jugadores”.