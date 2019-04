¡Atención, Liverpool! Mourinho da a conocer la clave para frenar a Lionel Messi

“Su juego es fácil de entender, pero no es fácil crear una jaula para controlarlo, porque viene de la derecha y luego se queda en el medio. Cuando Messi tiene el balón y hace el uno contra uno estás muerto. Es por eso que nunca me gustó el marcaje individual contra él. Tienes que crear una jaula”, indicó ‘Mou’ para Russia Today, mostrándose más abierto con los medios de comunicación de forma reciente.

“Les dimos el partido que no querían. Se quejaron del juego en largo sobre Fellaini, del juego físico. Se quejaron porque no podían lidiar con eso. Si te enfrentas al Ajax jugando su mismo fútbol, tienes el riesgo de que sean mejores que tú. Sí me los imagino jugando contra el Liverpool o el Barcelona en la final. Si lo logran, creo que pueden ganar con su nivel. Cuando no tienes calidad, debes tener un punto de vista basado en la estrategia, darles lo que no quieren tener”, sentenció.