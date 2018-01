Ancelotti advierte que tengan "mucho cuidado" con el Madrid en "Champions"

El exentrenador del Real Madrid destacó que el equipo no está en crisis y es cuestión de que 'se prendan' para desplegar el fútbol que los hizo campeones.

El italiano Carlo Ancelotti negó que el Real Madrid esté en crisis y animó a que se tenga "mucho cuidado" con el equipo del técnico francés Zinedine Zidane en la Liga de Campeones.

Ancelotti, que conquistó la décima Copa de Europa del Madrid cuando lo dirigió entre 2013 y 2015, opinó que la razón de los resultados negativos encadenados en este curso por los madridistas se debe a que están "apagados" por haberlo ganado todo en los últimos años.

"Para mí es difícil pensarlo (que el Madrid esté en crisis), probablemente los jugadores estuvieron un poco apagados después de todo lo que ganaron. A veces es inevitable", dijo en una entrevista difundida hoy por el diario italiano "Corriere dello Sport".



"Pero la Liga de Campeones es la única competición que el Madrid puede ganar este año y por eso hay que tener mucho cuidado con Zidane", agregó el italiano, que tuvo a "Zizou" como ayudante en su etapa madridista.

Ancelotti comentó, de esta forma, el momento que vive el club blanco, rival del París Saint Germain en los octavos de final de la Copa de Europa, que ya está fuera de la Copa del Rey y que está a 19 puntos de distancia del líder Barcelona en la Liga española.

En la entrevista, el entrenador italiano comentó además el difícil momento que vive el fútbol "azzurro", cuya Federación (FIGC) lleva más de dos meses sin contar con un presidente ni con un seleccionador.



Sin embargo, Ancelotti no tiene planeado hacerse cargo del equipo en este momento y expresó el deseo de que antes se establezca un nuevo proyecto para levantar el movimiento.

"La Federación, con la ayuda del CONI (Comité Olímpico italiano) debe crear una nueva estructura y luego tomará una decisión sobre el técnico", explicó.

"Yo me quedo con mi idea, hace falta que antes se aclare todo y luego me lo puedo plantear, aunque mi objetivo sigue siendo entrenar a un club. Todavía no sé cuál", dijo.