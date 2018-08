Ajax vence 3-1 al Dinamo Kiev pone pie y medio en la fase de grupos de la Champions

Uno de los equipos más importantes de Europa, históricamente semillero de grandes futbolistas jóvenes, no tuvo mayores problemas para quitarse de encima al siempre complejo balompié ucraniano.

El Ajax se fue muy pronto al frente en el marcador. A los 2 minutos, Donny van de Beek sacó un disparo flojo que a priori, no llevaba mayor peligro. No obstante, el arquero Denis Boyko no logró detener en un claro error del portero ucraniano.