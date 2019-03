Ajax, Sergio Ramos y un bofetón a la soberbia ‘merengue’

“Con todo respeto al Ajax, me hice amonestar para llegar limpio a los cuatros de final”. Sí, fue polémica; sí, fue contundente; también, fue imprudente, pero, sobre todo, fue altamente soberbia.

Golpe. No, bofetón en la cara de un soberbio Sergio Ramos que hoy le hizo un mundo de falta al Real Madrid. Este Ajax hizo ver al cuadro merengue como un equipo cualquiera y no como el tricampeón de Europa endosándole un humillante 1-4 que huele a final de ciclo para el club español.

El señorío blanco quedó enterrado por un club que vio improbable que David venciera a Goliath. Pero al final no nada más sucedió esto, sino que el denostado -al menos por Sergio Ramos- Ajax, le pegó un baile épico al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. Y que el 1-4 es tan ridículo que, si el fútbol fuera justo, hubiera acabado en una apaleada mucho mayor a favor del club holandés.



El Ajax está en cuartos de final. En el sitio que Sergio Ramos pensó que estaría. La UEFA le metió una sanción de dos partidos por hacerse amonestar en aquella tarde en Ámsterdam. El capitán merengue no sabía que las estadísticas indican que cuando no está en el campo, su club no sabe ganar.