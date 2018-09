UDN Investiga: La justicia no ha llegado para los Avispones de Chilpancingo

El infierno no es un lugar donde todo es color rojo, en llamas, no hay un sujeto de cuernos que ríe despiadadamente. No, el infierno puede ser un lugar oscuro, donde tus ojos apenas si alcanzan a ver lo que tienes enfrente. El infierno es escuchar como los vidrios caen a tu alrededor, es revolcarte en el piso, escuchar gritos, lamentos, es sentir como algo caliente entra en tu cuerpo y te estalla y después, como hierves, hay dolor, te llevas la mano ahí y sientes algo espeso, tu sangre. El infierno es saber -algunos minutos después- que con quien viviste tantas cosas ya no está más aquí. Muerte.