Gilberto Sepúlveda y JJ Macías se contradicen: "Nos faltó hambre"

Las palabras fueron dichas en zona mixta del estadio de Gdynia, por donde también pasó otro canterano rojiblanco, José Juan Macías, quien no estuvo de acuerdo.

"No sé en qué sentido [Sepúlveda] las dijo. Lo que yo sí te puedo decir en el plano individual es que lo que yo siempre tengo y he tenido es hambre. Por algo a lo mejor me ha ido bien en León."