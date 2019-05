Gerardo Torrado sobre Tri Sub-20: “Hemos quedado a deber”

El directivo mexicano se encuentra con el Tri Sub-20 que ha decepcionado a propios y extraños con una paupérrima actuación en el Mundial de la categoría, situación a la que no es ajena.

“Ha sido una participación en la que hemos quedado a deber , no hemos tenido los resultados que hubiéramos querido, pero aún tenemos una oportunidad de reivindicar el camino esperando sacar un buen resultado ante Ecuador y una combinación de resultados.

“Somos conscientes de que no hemos hecho un buen Mundial y tenemos la posibilidad de cerrar bien y esperar resultados”, dijo en entrevista exclusiva.

Torrado no quiso repartir culpas tras el pésimo desempeño en el torneo, pero sí señaló que se realizará un análisis profundo para saber qué se hizo bien y qué no, y sobre todo qué se puede mejorar para que la mala actuación no vuelva a suceder.