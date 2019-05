Encara el Tri Sub-20 última oportunidad con optimismo

Al finalizar, Oswaldo León mencionó que anímicamente el equipo está bien y que pese a estar prácticamente eliminados, no pueden tener dudas dentro del grupo.

“No nos ha ido de la mejor manera, el favorito no nos interesa quién sea , es una nueva oportunidad para nosotros, tenemos las mismas probabilidades que de ellos de ganar”, respondió el futbolista del América.

“Es muy complicado llegar acá, está esa espinita, de que sabemos que esta vitrina no la tenemos en ningún otro lado, nos pesan los resultados. Ninguno de mis compañeros, incluyéndome, hemos dejado de esforzarnos en el campo, no ha sido por el lado de que nos valga y dejemos de luchar. Solo no se nos han dado los resultados. Nos queda un partido, nos queda una nueva oportunidad”, concluyó.