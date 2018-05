Totti despidió a Buffon con un emotiva carta, pero también lo trollea de lo lindo

Gianluigi Buffon decidió cerrar su gloriosa etapa en la Juventus e incluso sigue evaluando si se retira del fútbol o acepta alguna de las ofertas que le están llegando desde todo el planeta. Sea que cuelgue los guantes o no, otra gloria del fútbol y de la selección italiana salió a despedirlo. Se trata de Francesco Totti, quien hace poco pasó por el mismo momento.

En un extensa carta que publicó la Gazzeta dello Sport, el excapitán de la Roma recordó todos los momentos que pasaron juntos en la Azurra, como el título enel Mundial del 2006, pero también le recordó otras cositas de cuando fueron rivales en la Juve y en la Loba. Y hasta no pudo evitar trollearlo por algún gol de vaselina que le convirtió.



"Siempre me he sentido mas cómodo con papeles invertidos: yo que con vehemencia no podía separarme de mi camiseta, y tú que siempre intentabas ayudarme con tu racionalidad. Para mí fue difícil, a veces insoportable, cerrar el círculo. Y ahora que has anunciado tu despedida de la Juventus, querido Gigi, me has hecho volver atrás y he vuelto a vivir los mismos sentimientos de hace doce meses. No puedo decirte lo que sentirás mañana en tu estadio. Ni siquiera sé qué pasará por tu cabeza en las próximas horas, cuando decidirás si continuar o dejarlo definitivamente. Cada uno procesa las cosas a su manera", comenzó Totti.

"Estoy seguro de que en estos días rebobinarás la cinta de tu carrera. Y es gracioso pensar que en nuestras respectivas películas ambos tuvimos una parte de protagonismo. Nos cruzamos como niños, gradualmente nos convertimos en capitanes y hombres. Defendimos la misma camiseta, la azzurra. Y cada uno luchó por su propia segunda piel: yo la giallorossa y tú la bianconera", continuó ya en terreno de rivales.

"Me cuesta recordar todo de manera cronológica, ya que el huracán emocional que se despierta es abrumador: recuerdo las noches del Mundial, la Copa en el cielo de Berlín, nuestros abrazos. Añado un 'cucchiaio' (vaselina) y un par de cañonazos que te he metido...", bromeó el ídolo de la Roma sin poder evitarlo.









Aunque luego le dio algunos créditos: " Y ¡algunas paradas que igual te habrías podido ahorrar! Y te agradezco por ser el rival y el compañero que has sido".



En la a postadata, lejos ya de cualquier chicana, le muestra su gran afecto: "Si en los próximos días necesitaras consejos, pégame un toque. Para ti siempre estaré".