Entrenador del Tottenham le abre las puertas a jugador retirado por lesión

Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, ha asegurado que el centrocampista inglés Ryan Mason, quien anunció su retirada del fútbol profesional un año después de haber sufrido una fractura craneal, "tiene abierta la puerta del club".

Mason, de 26 años, colgó ayer las botas por consejo de los médicos algo más de un año después de sufrir una aparatosa fractura craneal en un partido de la Premier League contra el Chelsea en Londres.

El entrenador argentino fue uno de los valedores de Mason en sus inicios en el Tottenham y ha ensalzado la "influencia especial" que tuvo, al tiempo que declaró que tiene "un cerebro futbolístico privilegiado", lo que le permitirá "tener éxito en cualquier carrera que quiera emprender".



"Recuerdo muy bien cómo lo encontramos el primer día: sentado en el gimnasio y con mirada triste. Le dije a Jesús (Pérez, segundo entrenador): '¿Quién es este tío?'. Y me respondió: 'Ryan Mason, quien en las últimas cinco temporadas ha estado cedido y casi no ha jugado por problemas de lesiones", rememoró Pochettino.

"Sus comienzos fueron difíciles porque las sesiones de entrenamiento le costaron, pero luego viajamos a Estados Unidos y hablamos en el aeropuerto durante 30 minutos. Le dije a Jesús: 'Amo a Ryan'. No sé si jugaba bien o no, pero como persona me encantaba", señaló.

"Luego, después de un par de sesiones de entrenamiento, entendió todos los conceptos muy rápido, algo que a otros futbolistas les cuesta más. Y pensé que habíamos encontrado a un jugador muy especial. Es y será un futbolista muy especial porque representa un poco el cambio que emprendimos cuando llegamos al Tottenham", apuntó el argentino.



El 22 de enero de 2017, en un encuentro en el estadio de Stamford Bridge, Mason sufrió un choque cabeza con cabeza con el defensa del Chelsa Gary Cahill y, tras ser retirado del campo en camilla y con oxígeno, fue trasladado a un hospital de Londres, donde fue operado de urgencia.

Mason, formado en las categorías inferiores del Tottenham Hotspur, llegó al Hull City como refuerzo estrella en verano de 2016 por 13 millones de libras y se convirtió en el fichaje récord de la entidad. El futbolista era uno de los centrocampistas ingleses más prometedores y había llegado a ser internacional con la selección absoluta en una ocasión.

"Fue un futbolista muy exitoso y estoy seguro de que será una persona con también mucho éxito en el fútbol y en todo lo que haga. Es una mala noticia (su retirada), pero creo que tiene un futuro muy prometedor. Sólo tiene 26 años y tiene un cerebro futbolístico excepcional", explicó Pochettino.



"La puerta, por supuesto, está abierta para él. Tanto yo como el cuerpo técnico y el club lo queremos mucho. En los últimos días se pasó por la ciudad deportiva y estuvo hablando mucho con nosotros y con el entrenador de la academia, John McDermott.

No tengo ninguna duda de que va a ser una persona exitosa tanto dentro como fuera del terreno de juego", concluyó.