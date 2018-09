¡Todos contra Salah! CR7 y Zlatan ven mucho mejor sus propios goles

Las críticas no solo se dieron por parte de los fanáticos a través de redes sociales , sino también de dos de los jugadores más controversiales de la actualidad, de los cuales uno, Cristiano Ronaldo, se encontraba entre los nominados a dicho premio.

El delantero lusitano , también nomidado al lado de Salah y Luka Modric por el premio 'The Best' , dio su punto de vista sobre la premiación y pidió a los aficionados ser honestos sobre que su anotación fue mejor que la del egipcio.



Por otro lado, Z latan Ibrahimovic menospreció el premio y el gol del farón, asegurando que no fue el mejor del año y que el de 'CR7' fue bueno, aunque no vio los otros porque él no se encontraba nomidado.