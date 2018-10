Técnico Alemán critica duramente a Usain Bolt: “No será futbolista ni en 100 años”

Markus Babbel, entrenador que trabaja en el fútbol australiano, no teme en emitir su opinión y sin duda alguna es dura: “Lo he visto jugar. Con todo mi cariño, creo que ni en cien años podría lograr ser futbolista profesional. Como acción de marketing es sensacional. La A-Laegue australiana ha ganado mucha atención. Pero no puedo tomar esto en serio”, asevera el entrenador.