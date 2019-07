Talento y pasión, las claves para el éxito de Carlos Pavón

"Yo el fútbol lo traía dentro, porque mi padre era futbolista. Mi madre se va buscando el sueño americano y yo me quedo con ciertas personas en Tegucigalpa", recordó y añadió: "cuando yo tenía ocho años, un día faltaba un jugador. El profesor, buscando para el partido, me llama a mí. Yo de una me fui a poner de delantero y comencé a hacer goles. Me empezó a gustar y el profesor insistía que hasta fue a la casa a solictiar que yo siguiera. Llegó un punto en donde no llegamos a nada; me truncaron, porque me dijeron que él era en encargado de mí, que no me movería de ahí... fue fuerte"