América le devolvería el favor a Chivas en la Supercopa MX

La Liga MX no ha anunciado fechas para iniciar el Apertura 2019, tampoco se sabe con cuántos equipos contarán, podrían ser los 18 acostumbrados, 19 en caso de que ascienda un equipo certificado y se mantenga Veracruz, o 17 en caso de que el campeón del Ascenso MX no esté certificado y Veracruz no pague.