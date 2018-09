Son Heung-Min libra el servicio militar tras ganar oro con Corea en los Juegos Asiáticos

"Es el mejor día de mi vida", dijo Son a la AFP con la medalla de oro colgada en el cuello. "Estoy muy orgulloso de mis compañeros, lucharon durante 120 minutos. Pero sin el pueblo surcoreano apoyándonos, no podríamos haber ganado este torneo. Por supuesto he visto que la gente me apoyaba y quisiera agradecérselo y creo que éste es el mejor regalo", agregó.