Silvio Romero, muy cerca de firmar con Independiente

Silvio Romero, exjugador de las Águilas del América, confirmó que espera los últimos detalles relacionado con su papeleo para poder emprender el viaje hacia su nuevo destino y vestir la camiseta del club argentuno Independiente.

"Me comunicaron el jueves que América e Independiente habían llegado a un acuerdo. Estoy esperando el contrato y los pasajes para viajar a Argentina. Es falso que hablé con Moyano y le dije que viajaba el viernes, es mentira que me bajé de un avión. No tuve contacto con nadie desde que se hizo oficial la venta", expresó Silvio.





Asimismo, negó haber ‘bajado de un avión’ en días pasados y sigue en la Ciudad de México esperando para resolver un tema familiar.

"Estoy molesto por la información incorrecta que se manejó, no con la gente de Independiente. Ellos hicieron un grandísimo esfuerzo y yo quiero ir. Estoy muy ilusionado". Asentó el delantero sudamericano.





El atacante insistió en que espera la resolución del tema de los contratos y es lo único que lo mantiene en México.

"Le dije a la gente del América que no me puedo ir del club sin antes firmar nada. Desde el viernes a primera hora estoy esperando que manden los contratos. No es que estoy complicado, pero tengo un tema familiar que resolver", enfatizó el argentino.

Una de las primeras versiones tras conocer que no entraba en planes del conjunto azulcrema, fue que iría a River Plate; sin embargo, nunca se hizo una propuesta formal por hacerse de sus servicios.

"Acá el tema es que no hubo nada formal, fue todo informal y nunca huno una propuesta. Desde el América me dijeron que el único interesado fue Independiente", dijo Romero.





Finalmente, el ‘Chino’ confirmó que tenía algunas posibilidades más, entre las cuáles estaba seguir con las Águilas, a pesar de ello, está consciente de querer aprovechar la posibilidad de jugar con un equipo grande de su país natal.

"Es cierto que tenía otras prioridades, como quedarme en América, la posibilidad de jugar en un grande de Argentina a cualquiera lo seduce", concluyó Silvio.