Sicarios habrían sido contratados para matar a Cuauhtémoc Blanco, asegura exrepresentante

Seis sicarios habrían sido contratados para atentar contra la vida de Cuauhtémoc Blanco, candidato a la gubernatura del estado de Morelos, aseguró el exrepresentante del exfutbolista, José Manuel Sanz Rivera, y su mano derecha en la campaña.

“Nos dicen que han sido contratados por la oposición seis sicarios para terminar con Cuauhtémoc Blanco y con mi persona. Lo digo para que quede claro que vamos a responsabilizar a quien tenga que ser necesario y si nos pasa algo a nosotros, que ustedes como ciudadanos lo sepan”, señaló Sanz en conferencia de prensa.

Cuauhtémoc Blanco no participó en el reciente debate que se llevó a cabo entre los aspirantes al cargo político, el motivo de acuerdo a declaraciones del exjugador, vertidas antes de la reunión, es que se tenía planeada una “trampa” contra su persona.

“Estos tres políticos, bola de sinvergüenzas, me tienen preparada una trampa; no vamos a asistir y créanme que no es por miedo, estoy dispuesto a debatir, pero en un debate como lo marca el reglamento. Ustedes saben la guerra sucia y esta guerra sucia es en el debate”, aseguró en Cuauhtémoc Blanco.

La elección del estado de Morelos se llevarán a cabo el próximo 1 de julio, misma fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en México.