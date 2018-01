Miguel Layún a su llegada al Sevilla: "Vengo a convencer y ganarme un puesto"

El mexicano Miguel Layún fue presentado como nuevo jugador del Sevilla para reforzar al plantel en la segunda vuelta de la temporada.



Layún llega proveniente del Porto buscando mayor actividad y retomar ritmo de competencia de cara al Mundial que se realizará en Rusia el próximo verano.



El mexicano habló con los medios luego de estampar su firma para vincularse al Nervión, donde habló sobre sus retos personales y su rendimiento en la cancha.

“Nunca he escatimado en los sueños y aspiraciones a nivel personal. Mi objetivo es luchar, sé que hay jugadores de mucha calidad, pero quiero aportar lo que pueda, aprender de todos ellos y hacer mi mejor versión día a día. Aspirar a jugar lo más

posible, lograr convencer a la gente y que esto pueda ser una historia a largo plazo”.



Sobre en qué posición prefiere jugar y desplegar su juego comentó lo siguiente:

“Juego de lateral izquierdo, también derecho… Principalmente en los laterales es donde me desempeño, pero también he jugado en otras posiciones, incluso me tocó jugar una eliminatoria contra el Dortmund como central… La adaptación a todas las posiciones es algo que me ha caracterizado a lo largo de toda mi carrera. Sobre todo, me siento más cómodo en las bandas, que es mi hábitat”.

