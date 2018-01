Simone Verdi rechaza al Nápoles y se queda en el Bolonia

Has Visto

El rumor bomba del día no se daría en este mercado, pero sí en uno próximo. Se trata del aparante deseo de Cristiano Ronaldo por dejar el Real Madrid –en una muy mala posición esta temporada– para regresar al Manchester United.

El rumor bomba del día no se daría en este mercado, pero sí en uno próximo. Se trata del aparante deseo de Cristiano Ronaldo por dejar el Real Madrid –en una muy mala posición esta temporada– para regresar al Manchester United. Foto: Denis Doyle/Getty Images | Univision

La situación de Gerard Deulofeu en el Barcelona parece inssotenible. Sin embargo, Napoli era uno de los equipos interesados y ahora lo ha puesto como plan B en caso de no poder contratar a Simone Verdi.

La situación de Gerard Deulofeu en el Barcelona parece inssotenible. Sin embargo, Napoli era uno de los equipos interesados y ahora lo ha puesto como plan B en caso de no poder contratar a Simone Verdi. Foto: Fotopress/Getty Images | Univision

El futbolista italiano Simone Verdi afirmó que finalmente ha renunciado a una "oferta importante" del Nápoles, actual líder de la Serie A (Primera División) y anunció que ha decidido permanecer en el Bolonia "con una sonrisa".

El exjugador del Eibar español así lo confirmó en una entrevista al canal SkyTg24 en la que manifestó su decisión de permanecer en su actual club, el Bolonia, "con serenidad" y a pesar de la propuesta del conjunto partenopeo en el mercado de invierno.

En este sentido explicó que su decisión "no fue un no a Nápoles".



'Fútbol fashion': Dybala, en pasarelas de Milán, se une a los cracks que han sido modelos El mundo del fútbol tiene jugadores que se han visto involucrados muy de cerca al modelaje, a veces en pasarela y en otras con su imagen como parte de un producto, mostrando otros talentos. Foto: AP y Getty Images | Univision 0 Compartir El delantero argentino Paulo Dybala hizo parte de la pasarela de modelos en la Fashion Week en Milán, aprovechando el receso con Juventus en la Serie A. Foto: AP | Univision 0 Compartir El jugador modeló para la marca Dolce & Gabbana e hizo su debut en las pasarelas. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El portugués Cristiano Ronaldo ha sido varias veces modelo de diferentes marcas, en especial la de sus propios productos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El delantero de Real Madrid ha modelado para sus lanzamientos de prendas y de perfumes, entre otros productos con su marca. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El británico David Beckham fue varias veces modelo de diferentes marcas, una de ellas cuando posó con ropa interior. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Beckham, de paso por Manchester United, Real Madrid, Milán, PSG y LA Galaxy, fue uno de los precursores en la mezcla entre el mundo de la moda y el fútbol. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El argentino Lionel Messi ha sido modelo en múltiples comerciales y marcas, a pesar de que no es precisamente referente en ese tema. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Messi ha sido varias veces invitado a diferentes evento de modelaje, con lo que tiene una fuerte relación con el mundo 'fashion'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El colombiano James Rodríguez ha sido uno de los jugadores que ha posado para múltiples marcas, incluso para prendas interiores. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La imagen de James ha sido una de las más aprovechadas gracias a su recorrido con Colombia en el Mundial y su paso por Real Madrid y ahora con Bayern Munich. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La relación del mexicano Rafael Márquez con la modelo Jaydy Mitchell ha hecho que el futbolista tenga una relación con ese mundo, aparte de sus apariciones en diferentes comerciales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De paso por Barcelona y la MLS, Márquez ha sido uno de los futbolistas más mediáticos de su país en el mundo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La imagen del arquero Gianluigi Buffon con su esposa, la modelo checa Alena Seredova, ha tenido una larga cercanía con el modelaje, aunque solo ha aparecido en comerciales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La vida de Buffon, cerca del modelaje, lo enmarca entre uno de tantos futbolistas que tiene historia del 'mundo fashion'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"Me sentí tentado por una oferta importante, lo pensé, pero no quería dejar este club en enero: me quedo en Bolonia con una sonrisa", dijo.

El jugador declaró que eligió Bolonia pues desde el principio supo que "quería terminar la temporada aquí".

En cualquier caso, no cerró puertas de cara a ser traspasado en el próximo mercado, aunque apuntó que ya "se verá lo que sucederá en junio" pues ahora solo piensa en la actual campaña, en la que el Bolonia la décimo segunda plaza de la Serie A (Primera División).