Se rompió la relación: Roma critica a Francesco Totti a través de un comunicado

"Sobre las repetidas referencias a una posible vuelta con un nuevo dueño, sumado a la información sobre partes interesadas recogida por él alrededor del mundo, esperamos que esto no suponga un anuncio inapropiado de un intento de adquisición del club, un escenario muy delicado ya que el AS Roma cotiza en bolsa. El grupo inversor no tiene intención de ponerlo en venta ni ahora ni el futuro", sentenció el club en su comunicado.