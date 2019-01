¡Polémica! Las mujeres sólo podrán entrar a la Supercopa de Italia acompañadas de un hombre

"Que la Supercopa italiana se juegue en un país islámico donde las mujeres no pueden ir al estadio si no van acompañadas de hombres es una tristeza, una inmundicia: yo ese partido no lo veo", afirmó el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, en su cuenta de Facebook. "¿Dónde están las feministas italianas?", añadió el también vicepresidente del gobierno y líder de la ultraderechista Liga.