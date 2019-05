Gennaro Gattuso es cesado como DT del Milan y renuncia a más de 5 mdd que le correspondían

El Milan contrato a Gennaro Gattuso en noviembre de 2017 para darle estabilidad al equipo, algo que no había logrado su antecesor, Vicenzo Montella . Pero tras lograr el primer objetivo, la temporada 2018-2019 tenía una meta más alta: volver a la Champions League , algo que no logran desde el 2013.

Gatusso había firmado, desde el inicio, hasta el verano del 2021 con 'Il Diavolo', no obstante, al no lograr la clasificación a la Liga de Campeones, acordó no seguir al frente del Milán y algo que se presume como un gesto de gratitud al club 'de sus amores', no cobrar ni un centavo de los 5 millones de euros ( 5,59 mdd) que por contrato le correspondían.